ТОП-10 секретів молодості від Дженніфер Лопес

Мати таку ж ідеальну шкіру, як у Дженніфер Лопес мрія кожної дівчини на планеті. Співачка одна з тих знаменитостей, хто не страждає прищами або подразненнями на обличчі. По-перше гени, по-друге, Джей ретельно стежить за шкірою обличчя, причому в більшості випадків в домашніх умовах. Про що не раз зізнавалася в інтерв’ю. Ми зробили саму рафіновану добірку б’юті-лайфхаков від Дженніфер Лопес. Впевнені ці поради будуть дуже актуальні для кожної з вас:

Рада перший: Дженніфер в звичайному житті категорично відмовляється від косметики, для співачки вкрай важливо виглядати природною, щоб шкіра дихала. Лопес закликає прихильниць сприймати себе такими, які ми є.

Порада друга: Джей Ло користується засобами для шкіри за принципом: відлущування, очищення, зволоження. І бажано за дві години до сну, щоб кошти встигли вбратися. «Не лягайте спати в кремах, це жахливо, по-перше залишите сліди на подушці, по-друге, це не гігієнічно» — одного разу розповіла Дженніфер журналістам.

Порада третя: Поп-діва використовує лосьйон проти сонячних променів, навіть тоді, коли йде в кафе за кавою. Для Джей важливо, щоб ультрафіолет не нашкодив шкірі обличчя. Такий лосьйон завжди в сумочці зірки.

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Порада четверта: Дженніфер не приховує, що використовує останні інновації косметології, які стали відмінною альтернативою класичній пластичної хірургії. Одна з таких методик SMAS LIFTING. Інноваційна методика омолодження і підтяжки шкіри! Всього за 1 процедуру підтягується м’язовий каркас особи. smas.com.ua

Порада п’ята: У Дженніфер є щоденний ранковий ритуал. Сама вона називає ОТУ (Очищення, тонізування, зволоження). Те ж саме, про що ми писали трохи вище, тільки обов’язково з келихом свіжого апельсинового соку. У Джей жирна шкіра тому співачка віддає перевагу легкі засоби, які не роблять з твого обличчя «тарілкою з маслом»

Порада шоста: Співачка впевнена, харчування найбільше впливає на колір і молодість шкіри обличчя.Зірка не виснажує себе дієтами, але при цьому дозволяє собі шкідливості лише раз на тиждень, а якщо треба терміново схуднути тимчасово стає вегетаріанкою. Джей обожнює селера, який тонізує шкіру обличчя.

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Порада сьома: Здоровий сон. Дженніфер навіть перебуваючи у світовому турне, спить не менше восьми годин на добу. Персонал знає, поки Лопес спить турбувати диву не можна.

Порада восьма: Зачіска пучок. Ідеальний варіант для потягування шкіри природним шляхом. Така зачіска витягає шкіру обличчя, роблячи її більш пружною.

Порада дев’ята: Джей обожнює масажі обличчя і завжди в instagram рекомендує їх своїм шанувальницям.

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Рада десятий: Посмішка – незважаючи на те, що посмішка — це прямий шлях до мімічних зморшок, зірка впевнена, тільки перебуваючи в доброму гуморі, можна навіть 49 виглядати на 25.