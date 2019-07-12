Бойовики обстріляли Чермалик: загинув мирний житель

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Обстріл стався вчора ввечері, в результаті чоловіка не вдалося врятувати

Вчора, 11 липня, близько 21:00 бойовики обстріляли Чермалик, отримав поранення і незабаром загинув 49-річний мирний житель. Про це повідомляє прес-центр ОНС в Facebook.

За попередніми даними, снаряд терористів впав прямо у двір приватного будинку.

Військові медики однієї з частин об’єднаних сил надали потерпілому медичну допомогу та провели евакуацію пораненого.

Постраждалий був доставлений санітарним транспортом в супроводі санітарного інструктора до місця надання професійної медичної допомоги. Невдовзі від отриманих травм чоловік помер.

«Російські окупаційні війська в черговий раз продемонстрували цинічне нехтування нормами міжнародного гуманітарного права і вдарили з зброї, забороненої мінськими угодами по цивільній інфраструктурі і мирним жителям», — наголосили у штабі.