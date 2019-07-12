Стало відомо, чому люди стали хворіти на кір в 4 рази частіше

Про те, що таке кір, ми чуємо з дитинства. Це гостре інфекційне вірусне захворювання більш заразніше, ніж туберкульоз, Ебола або грип в останнє десятиліття зустрічалося не так часто, проте в 2019 році захворювання на кір збільшилися в 4 рази в порівнянні з минулим роком.

Цю тривожну новину навесні повідомила Всесвітня організація охорони здоров’я, а трохи пізніше з’ясувалося, що почалася мало не глобальна епідемія кору. Так, тільки з січня по березень поточного року в світі зафіксували 112 тисяч заражень на кір, тоді як в 2018 році — всього 28 тисяч.

В Україні виявлено рекордну кількість хворих за останні 10 років, в деяких американських штатах оголосили з цього приводу надзвичайний стан, а в Європі тільки в 2018 році на кір заразилися 82 тисячі чоловік, а 72 заражених не вдалося врятувати.

Експерти вважають, що епідемія розростається через «кризу охорони здоров’я». Так, під впливом міфів про вакцинацію люди відмовляються від вакцинації, забуваючи, що до винаходу вакцини по всьому світу щорічно вмирали до 2,6 млн осіб.

Зараз багато хто виступає категорично проти вакцинації дітей, тому що впевнені, що щеплення шкодять дітям.

Багато людей, наприклад, вважають, що вакцина від кору сприяють розвитку аутизму. Такі дані навів в 1998 році гастроентеролог Ендрю Вейкфілд, і навіть після того як вчені повністю спростували це припущення, в його теорію вірять у всьому світі. Крім того, багато батьків вважають, що дитяча імунна система перевантажується вакцинами, тоді як насправді щеплення виробляють імунітет до хвороби.

Решта відмовляються від вакцин впевнені, що необхідність в щеплення — змова фармацевтичних компаній. Однак дослідження показали, що гроші, витрачені на вакцинацію, в рази економлять фінанси, які будуть потрібні на лікування у разі зараження.

Дехто вірить, що заражаються якраз щеплені люди, але в Україні з’ясували, що 86% хворих не було щеплень. Сотні тисяч людей вірять в ці міфи і вважають, що впораються з кором самостійно. Всі ці помилки знижують колективний імунітет, тобто здатність суспільства протистояти таким захворюванням.

: newformat.info

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.