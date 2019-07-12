На окупованому Криму вбили кримського татарина: син відомого активіста знайдений заритим у землю





10 липня на тимчасово окупованому росіянами Крим пропав син активіста Мустафи Мустафаєва — Фахрі Мустафаєв, а пізніше його знайшли мертвим. Про це повідомляє журналіст кримськотатарського каналу ATR Шевкет Наматуллаев.



За словами рідних, вранці 10 липня, приблизно о 09:00, після розмови по телефону, він зібрався і поїхав. Сказав, що по справах в Сімферополь. Але через пів години з ним вже не було зв’язку.



«Вбили і закопали в Бахчисарайському районі в селі Араматное», — констатував журналіст.



Він зазначив, що Фахрі Мустафаєву, сину делегата Къурултая кримськотатарського народу та члена Бахчисарайського регіонального меджлісу Мустафи Мустафаєва, було 38 років. Вдома у нього залишилися троє малолітніх дітей.



Церемонія прощання відбудеться 12 липня в місті Бахчисарай.







Як повідомлялося раніше, 9 липня на пляжі селища Миколаївка Сімферопольського району на окупованому Криму на берег винесло тіло чоловіка з прив’язаною до шиї гірей.



Нагадаю, в країні-агресора РФ затримали і заарештували десятки кримських татар, яких російські фашисти незаконно і надумано звинувачують в участі в міжнародній організації «Хізб ут-Тахрір», визнаної кремлівської хунтою «терористичною».