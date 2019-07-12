Які синдроми свідчать про руйнування печінки?

За оцінками фахівців, від хвороб печінки на сьогодні можуть страждати до 30% дорослих людей. Медики назвали комплекс симптомів, які є сигналами організму про руйнування печінки.

Астеновегетативний синдром. Симптоми, які вказують на хвору печінку, можуть нагадувати застуду. У людини виникає слабкість, вона відчуває занепад тонусу і сил в обставинах до того не надто. Також може підвищуватися температура.

Крім того, цей синдром має на увазі неврологічні прояви – у людини зростає дратівливість і частішають головні болі. Фахівці відзначають, що пошкодження печінки негативно позначаються на стані нервової системи. У таких випадках нерідкі моменти дивацтв у поведінці, майже дитячої примхливості у дорослих людей.

Диспептичний синдром. Для нього характерна пропажа апетиту, запори, що чергуються з розладами шлунка. Також людина може відчувати здуття живота, нудоту, почастішала відрижку, гіркота в роті. До цих ознак може додатися ниючий біль і відчуття тяжкості з правого боку.

На додаток про те, що відбувається в печінці руйнівний процесі може сигналити шкіра, якої стає властиво бліднути або купувати жовтуватий відтінок. Ще може виникати сильне свербіння і інші ознаки, що нагадують алергію.

Геморагічний синдром. Згодом у міру розвитку хвороб печінки формується геморагічний комплекс симптомів. Він включає в себе кровоточивість ясен, кровотечі з носа (в запущених випадках можуть виникати кишкові і шлункові кровотечі).

Виникає безпричинна втрата ваги. Людина помічає у себе синці, не розуміючи, як міг їх отримати. У нього може почати рости живіт, з’являється набряклість – в ногах, на обличчі.

Коли печінка перестає справлятися з виведенням токсинів, розвивається енцефалопатія.

: zdorovia.com.ua