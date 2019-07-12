Окупований Крим може стати пілотною колонією Москви, де запровадять комплексну, в тому числі і трудову реабілітацію наркоманів.



Про це заявила спікер Ради Федерації Федеральних зборів РФ Валентина Матвієнко.

Як підкреслила російська фашистка, на півострові склалися найбільш комфортні умови для переселення наркоманів.

«Думаю, що однією з базових майданчиків для відпрацювання технологій наркореабилитации може стати Республіка Крим. За період перебування у складі України тут склалася вкрай важка ситуація. І при цьому є всі умови для формування регіонального кластера багатокомпонентної системи, що дозволяє ефективно працювати з реабілітантами», – підкреслила Матвієнко.







Зазначимо, раніше повідомлялося, що голова ради федерації, хронічна алкоголічка по кличці «Валька-стакан» Валентина Матвієнко не вважає Україну назавжди втраченою для Московії. Крім того, вона переконана, що українська влада намагається перекласти всі свої проблеми на Російську федерацію.

Нагадаємо також, напередодні на будівництві космодрому на РФ затримали «обдолбанного» героинщика. Країна-Бензоколонка на сьогоднішній день тримається в лідерах за кількістю наркоманів на душу населення.

uapress.info