Медики назвали ознаки серйозних проблем з печінкою

Від проблем з печінкою ніхто не застрахований, навіть та людина, яка не п’є і не курить.

Медики озвучили 3 головних симптоми, які вказують на руйнування органу.

Спочатку, будь-яка недуга, пов’язана з печінкою, може починатися з загального нездужання, яке часто властиво ГРВІ: висока температура, підвищена стомлюваність, кашель або нежить.

Якщо у людини диспептический синдром, то можливі: втрата апетиту, запор, метеоризм, розлади шлунку, смак гіркоти у роті, а також відрижка.

У міру посилення симптомів може з’явитися навіть геморагічний синдром, коли у хворого починають сильно кровоточити ясна або слизова в носовій порожнині.

Також до основних симптомів відносять: необгрунтовану втрату ваги, синці невідомого походження – всі ці сигнали повинні підштовхнути людину на обстеження, інакше наслідки можуть бути дуже важкими.

: thehappy.news

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