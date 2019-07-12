“Хтось закриває очі на нечистоти”: на мосту Патона акція проти забруднення Дніпра (відео)

Сьогодні зранку київські активісти влаштували акцію на підтримку чистоти Дніпра. Молоді люди із плакатами вишикувались на мосту Патона. Про це повідомляє Київ Оперативний.

“Просто зараз на мосту Патона проходить акція проти забруднення Дніпра,

яку організували небайдужі жителі Дніпровського району”, – йдеться у

повідомленні.

На плакатах, які активісти тримають у руках, написано: “Киянине, давай начистоту”, “У нашому Дніпрі вже стрьомно купатися”, “Чому?!”, “Хтось закриває очі на нечистоти”, “Багато років”, “Теж бісить? Подай сигнал!”.