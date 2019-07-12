Суд почав розглядати справу за позовом НБУ проти Коломойського на 5 мільярдів

Господарський суд Дніпропетровської області відкрив

виробництво і почав розгляд справи про стягнення з колишнього власника

«Приватбанку» Ігоря

Коломойського 4,86 мільярда гривень на користь Нацбанку, повідомили в

прес-службі фінрегулятора.

Мова йде про чотири договори поруки, яку

надав Коломойський за кредитами рефінансування, які Національний банк

надав «ПриватБанку» до націоналізації, і заборгованості за цими кредитами,

сформувалася на кінець 2015 року.

«У червні 2018 року Національний банк подав до Господарського

суд Дніпропетровської області чотири позову до Ігоря Коломойського про стягнення з

нього як з фінансового поручителя «Приватбанку» заборгованості за кредитами

рефінансування відповідно на 1,8 млрд грн, 1,27 млрд грн, 1,29 млрд грн,

0,5 млрд грн», – нагадали в НБУ.

Зазначається, що Нацбанк вже намагався стягнути ці гроші

через Дніпропетровський суд, але у відкритті провадження відмовляли, тому що

постійним місцем проживання Коломойського була Женева.

НБУ оскаржив таке рішення, і в березні Велика палата

Верховного суду зобов’язала Дніпропетровський суд все-таки відкрити виробництво.

У Женеві НБУ також намагається стягнути з Коломойського

заборгованість за кредитами рефинанса — ту, яка накопичилася з 2016 року.

«Національний банк очікує призначення судом розгляду справ

по суті вже в серпні 2019 року і продовжить вживати заходів, необхідних для

стягнення заборгованості за кредитами рефінансування», — заявили у Нацбанку.

Раніше SKELET-info повідомляв, що судові процеси Коломойського проти України в боротьбі за «ПриватБанк» обійшлися державі в 600 млн грн в 2018 році.