Суд почав розглядати справу за позовом НБУ проти Коломойського на 5 мільярдів

Господарський суд Дніпропетровської області відкрив
виробництво і почав розгляд справи про стягнення з колишнього власника
«Приватбанку» Ігоря
Коломойського 4,86 мільярда гривень на користь Нацбанку, повідомили в
прес-службі фінрегулятора.
Мова йде про чотири договори поруки, яку
надав Коломойський за кредитами рефінансування, які Національний банк
надав «ПриватБанку» до націоналізації, і заборгованості за цими кредитами,
сформувалася на кінець 2015 року.
«У червні 2018 року Національний банк подав до Господарського
суд Дніпропетровської області чотири позову до Ігоря Коломойського про стягнення з
нього як з фінансового поручителя «Приватбанку» заборгованості за кредитами
рефінансування відповідно на 1,8 млрд грн, 1,27 млрд грн, 1,29 млрд грн,
0,5 млрд грн», – нагадали в НБУ.
Зазначається, що Нацбанк вже намагався стягнути ці гроші
через Дніпропетровський суд, але у відкритті провадження відмовляли, тому що
постійним місцем проживання Коломойського була Женева.
НБУ оскаржив таке рішення, і в березні Велика палата
Верховного суду зобов’язала Дніпропетровський суд все-таки відкрити виробництво.
У Женеві НБУ також намагається стягнути з Коломойського
заборгованість за кредитами рефинанса — ту, яка накопичилася з 2016 року.
«Національний банк очікує призначення судом розгляду справ
по суті вже в серпні 2019 року і продовжить вживати заходів, необхідних для
стягнення заборгованості за кредитами рефінансування», — заявили у Нацбанку.
Раніше SKELET-info повідомляв, що судові процеси Коломойського проти України в боротьбі за «ПриватБанк» обійшлися державі в 600 млн грн в 2018 році.