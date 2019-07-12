24 удари по голові: під Києвом чоловік до смерті забив бабусю

Прокуратура повідомила йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.

Про це пише «Народна Правда«.

У Броварському районі Київської області чоловік до смерті забив 70-річну подругу своєї дружини.

Як передає НАРОДНА ПРАВДА, подробиці повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

Правоохоронці зазначають, 58-річний чоловік посварився з односельчанкою, яка була знайомою його дружині і прийшла до нього у будинок. В ході конфлікту він схопив металевий прут і до смерті забив гостя. Бабуся отримала 24 удари по голові та померла на місці.

В суді прокурор довів вину обвинуваченого, його засудили до 8 років в’язниці.

: nastup.net

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