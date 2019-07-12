П’яна матір посеред ночі покинула дітей на зупинці громадського транспорту (фото)

У Полтаві п’яна матір покинула дітей на зупинці громадського транспорту. Поліцейські, яких викликав небайдужий громадянин, відвезли дівчат до їх бабусі.

“П’яна маман пішла за бухлом, залишивши дітей самих, і зникла. Близько 23-ої години на спецлінію 102 від перехожого надійшов дзвінок про те, що біля зупинки Фурманова, що у Полтаві, тривалий час знаходяться двоє дітей без дорослих. На місце події одразу направився екіпаж патрульної поліції, які з’ясували, що наляканих 14-річну дівчинку та її 2-річну сестру годину тому на зупинці залишила матір, щоб сходити в магазин”, – йдеться у повідомленні Київ Оперативний.

Горе-матір знайшли у стані алкогольного сп’яніння, а дітей відвезли бабусі.

По даному факту управління патрульної поліції в Полтавській області готує звернення про ініціацію перевірки до відповідної служби у справах дітей, для подальшого недопущення подібних випадків у даній родині.