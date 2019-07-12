Суд ЄС зняв санкції з Віктора Януковича через відсутність зрозумілих звинувачень

Суд Євросоюзу зняв санкції з президента-втікача України Віктора Януковича та його оточення через відсутність чітких і зрозумілих звинувачень, йдеться на сайті організації, передає Zrada.today.

“Європейський суд загальної юрисдикції анулював заморозку фондів семи членів колишнього українського панівного класу, включаючи Віктора Януковича”, – уточнюється в прес-релізі.

Рішення торкнулося також сина Януковича Олександра, колишнього міністра доходів і зборів України Олександра Клименка, експрем’єра Сергія Арбузова, колишнього генпрокурора Віктора Пшонки і його сина Артема Пшонки, а також ексглави адміністрації президента Андрія Клюєва.

При цьому в понеділок Рада ЄС в черговий раз продовжила обмеження проти колишнього глави України й ще 11 осіб. Повідомляється, що ряд осіб оскаржили продовження заморозки активів, і суд скасував обмежувальні заходи.