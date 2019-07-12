У Ватикані розкрили могили німецьких принцес, але вони виявилися порожні

Ватикан дозволив розкрити могили після того, як в березні 2019 року родичі Орланді отримали анонімний лист про те, що останки дівчинки можуть бути заховані в одному з поховань Тевтонського кладовища біля статуї ангела з книгою.

В могилах, які розкрили, були поховані німецькі принцеси: Софія фон Гогенлое, померла в 1836 році, і Карлотта Федеріка Мекленбурзька, яка померла на чотири роки пізніше. Проте ні в одному з поховань не знайшли людських останків — ні пороху принцес, ні тіла Орланді.

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Джизотти заявив, що Ватикан має намір вивчити документи про роботи, які проводилися на кладовищі в кінці XIX століття і в 1960-х роках, щоб зрозуміти, коли з могил могли забрати останки принцес.

Емануела Орланді — дочка працівника канцелярії папи римського. Вона зникла в червні 1983 року по дорозі в музичну школу. Італійська преса багато писала про її зникнення, підозрювала у причетності соратників терориста Мехмета Алі Агджа, який в 1981 році здійснив замах на папу римського Іоанна Павла II, і членів італійської мафії.

Останки Орланді вже шукали в чужих могилах. У 2012 році заради цього в одній з римських базилік була розкрита усипальниця ватажка місцевого злочинного угруповання Енріко де Педиса, який помер у 1990 році. Поліції надійшло повідомлення, що в усипальниці можуть знаходитися останки Орланді, але там нічого не знайшли.

Зникнення дівчинки знову опинилося в центрі уваги після того, як у жовтні 2018 року на території апостольської нунціатури Ватикану в Римі знайшли людські останки. Висувалася версія, що вони можуть належати Орланді або ще однієї зниклої в 1983 році дівчинці, Мирелле Грегорі (передбачалося, що їх справи пов’язані). Аналіз ДНК показав, що кістки належать чоловікові.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», у Ватикані посилили правила використання останків святих.

За матеріалами Meduza

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