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Європейці спробують подолати рак за допомогою штучного інтелекту

12.07.2019

Єврокомісія запускає проект по залученню 35 мільйонів євро. Ці гроші повинні піти на створення систем розпізнавання зображень, побудованих на базі штучного інтелекту, різних інструментів і аналітичних методів діагностики найпоширеніших форм раку.

Як зазначає Xinhua, мета – вдосконалити схеми запобігання, передбачення і лікування раку.

Проект входить у програму «Horizon 2020», в рамках якої Єврокомісія інвестує в цілому 177 мільйонів євро у впровадження цифрових технологій в охорону здоров’я і на розвиток кібер-безпеки. На практиці це може вилитися в повсюдне використання електронних медичних карт, комп’ютерних систем діагностики.

До слова сказати, незалежні експерти роблять ставку на дистанційну медичну допомогу. Багато людей замовляють їжу і роблять покупки онлайн. І, на думку експертів, в найближчій перспективі аналогічним чином пацієнти будуть отримувати медичні послуги.

: trueua.info

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