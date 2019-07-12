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«Яндекс» і Hyundai показали перший спільний безпілотник

12.07.2019

«Яндекс» и Hyundai показали первый совместный беспилотник

«Яндекс» і Hyundai Mobis представили перший спільний безпілотний автомобіль, створений на базі седана Sonata 2020 модельного року.

Як відзначають інженери, нова Hyundai Sonata була обрана в якості бази для прототипу, так як шасі моделі спочатку розроблялася з урахуванням застосування в ньому обладнання систем автоматичного керування.

Надалі седани поповнять ряд безпілотників «Яндекса» і почнуть курсувати по московських вулицях, пише РБК.

«Яндекс» и Hyundai показали первый совместный беспилотник

Нагадаємо, тестування п’яти безпілотних машин вже проходить у столиці проходить в рамках урядового експерименту. Проект курирує НТІ «Автонет».

До кінця літа в Москві буде запущено ще 15 безпілотників. А до кінця року їх стане 95.

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