«Яндекс» і Hyundai показали перший спільний безпілотник

«Яндекс» і Hyundai Mobis представили перший спільний безпілотний автомобіль, створений на базі седана Sonata 2020 модельного року.

Як відзначають інженери, нова Hyundai Sonata була обрана в якості бази для прототипу, так як шасі моделі спочатку розроблялася з урахуванням застосування в ньому обладнання систем автоматичного керування.

Надалі седани поповнять ряд безпілотників «Яндекса» і почнуть курсувати по московських вулицях, пише РБК.

Нагадаємо, тестування п’яти безпілотних машин вже проходить у столиці проходить в рамках урядового експерименту. Проект курирує НТІ «Автонет».

До кінця літа в Москві буде запущено ще 15 безпілотників. А до кінця року їх стане 95.