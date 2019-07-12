СБУ викрило розстрату 8,5 млн.грн в «Укрхімтрансаміак»

Співробітники Служби безпеки України викрили факт розтрати восьми з половиною мільйонів гривень при закупівлі обладнання державним підприємством «Укрхімтрансаміак». Про це повідомляє Zrada.today з посиланням на пресслужбу СБУ.

У 2013 році керівництво держпідприємства провело тендер на постачання за завищеною вартістю обладнання для аміакопроводу у російської компанії, яке не відповідає технічним вимогам і не може бути встановленим на аміакопроводі.

За оцінками експертів, через реалізацію цієї оборудки державному бюджету було завдано збитки на вісім з половиною мільйонів гривень.