Екс-генпрокурора Кузьміну дозволили балотуватися в Раду

Ренат Кузьмін

Шостий апеляційний адміністративний суд Києва скасував постанову Центральної виборчої комісії, яка анулювала реєстрацію екс-заступника генпрокурора Рената Кузьміна кандидатом у народні депутати на дострокових виборах до Верховної Ради. Текст рішення суду Кузьмін опублікував на своїй сторінці в Facebook.

Колишній заступник генпрокурора балотується за списком

партії «Опозиційна платформа – За життя».

Адвокат Кузьміна Артем Захаров заявив в Facebook, що

прогнозує «агонію у певних осіб і бажання посилити незаконний тиск

на ЦВК» і пригрозив їм «юридичною відповідальністю».

Posted by Ренат Кузьмін on Thursday, July 11, 2019

Раніше SKELET-info повідомляв, що адміністрація Віталія Кличка скасувала скандальну розпорядження КМДА 8-ми річної давності (№1241 від 12.09.2008 року) про видачу дозволу на будівництво будинку в Пущі Водиці. Таке рішення ухвалене Київрадою 21 вересня 2017 року. Відомо, що за цією адресою (вул. Вишгородська, 150) будував будинок Кузьмін.