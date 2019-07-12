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Фахрі Мустафаєв: в окупованому Криму вбили та закопали журналіста

12.07.2019

В окупованому Криму в Бахчисарайському районі в селі Ароматне знайшли вбитим Фахрі Мустафаєва, який пропав безвісти ще 10 липня. Про це йдеться на Facebook-сторінці журналіста Шевкету Наматуллаєва ввечері у четвер, 11 липня.

“Зниклого 10 липня Фахрі Мустафаєва знайшли мертвим. Убили й закопали в Бахчисарайському районі в селі Ароматне”, – розповів Наматуллаєв.

За словами рідних загиблого, в середу вранці, приблизно о 09:00, після телефонної розмови Фахрі Мустафаєв зібрався і поїхав у справах до Сімферополя. Однак через пів години з ним уже не було зв’язку.

Журналісту було 38 років. Без батька залишилися троє малолітніх дітей. Його похорони пройдуть сьогодні о 15:00 в Бахчисараї.

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