Прийомна дочка Вакарчука закінчила престижний університет у Великобританії

Музикант і лідер партії «Голос» 44-річний Святослав

Вакарчук вперше в своїх соціальних мережах поділився знімками з

сім’єю. На фотографіях соліст «Океану Ельзи» зображений з цивільною дружиною

Лялею Фонарьовою і 26-річної падчеркою Діаною в різних життєвих ситуаціях. Всі

знімки склеюють у колаж. Цією публікацією новоспечений лідер політичної

партії привітав публіку з днем сім’ї.

«Сьогодні — День сім’ї в Україні. Якби не моя сім’я, я не

став би тим, ким є зараз. Дякую вам, мої рідні!» – написав музикант.

Як повідомляє видання «Країна», падчерка Вакарчука закінчила гімназію імені Лесі Українки №117 в Києві, де вчився і молодший син генерального прокурора Віталій Луценко.

Вища освіта Діана отримувала в Київському інституті

міжнародних відносин (КІМВ) при університеті ім. Т. Р. Шевченко, вийшовши звідти

з дипломом спеціаліста з міжнародної інформації.

З 2016 року Діана вчилася два роки в британському

Нотінгемському університеті (Nottingham Trent University).

«Дівчина вибрала спеціальність International Fashion

Management (міжнародний менеджмент у сфері моди). Як зазначено на сайті вузу,

курс розглядає індустрію моди з міжнародної точки зору і аналізує

моделі управління відомих модних брендів, а також концепції

підприємницької моди», – повідомили журналісти.

Вони також нагадали, що Ноттінгемський університет входить в

список 50-ти кращих вузів Великобританії і один з 10-ти найбільших

університетів країни. Навчання на магістратурі для іноземних студентів

факультеті, де навчалася Діана, варто в рік 14 500 фунтів стерлінгів або близько

470 тисяч гривень.

Як повідомляв SKELET-info, діти багатьох українських політиків вибирають Великобританії для отримання освіти і проживання.