Прийомна дочка Вакарчука закінчила престижний університет у Великобританії

Музикант і лідер партії «Голос» 44-річний Святослав
Вакарчук вперше в своїх соціальних мережах поділився знімками з
сім’єю. На фотографіях соліст «Океану Ельзи» зображений з цивільною дружиною
Лялею Фонарьовою і 26-річної падчеркою Діаною в різних життєвих ситуаціях. Всі
знімки склеюють у колаж. Цією публікацією новоспечений лідер політичної
партії привітав публіку з днем сім’ї.
«Сьогодні — День сім’ї в Україні. Якби не моя сім’я, я не
став би тим, ким є зараз. Дякую вам, мої рідні!» – написав музикант.
Як повідомляє видання «Країна», падчерка Вакарчука закінчила гімназію імені Лесі Українки №117 в Києві, де вчився і молодший син генерального прокурора Віталій Луценко.
Вища освіта Діана отримувала в Київському інституті
міжнародних відносин (КІМВ) при університеті ім. Т. Р. Шевченко, вийшовши звідти
з дипломом спеціаліста з міжнародної інформації.
З 2016 року Діана вчилася два роки в британському
Нотінгемському університеті (Nottingham Trent University).
«Дівчина вибрала спеціальність International Fashion
Management (міжнародний менеджмент у сфері моди). Як зазначено на сайті вузу,
курс розглядає індустрію моди з міжнародної точки зору і аналізує
моделі управління відомих модних брендів, а також концепції
підприємницької моди», – повідомили журналісти.
Вони також нагадали, що Ноттінгемський університет входить в
список 50-ти кращих вузів Великобританії і один з 10-ти найбільших
університетів країни. Навчання на магістратурі для іноземних студентів
факультеті, де навчалася Діана, варто в рік 14 500 фунтів стерлінгів або близько
470 тисяч гривень.
Як повідомляв SKELET-info, діти багатьох українських політиків вибирають Великобританії для отримання освіти і проживання.