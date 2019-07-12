Кішки в Австралії вбивають більше 2 мільярдів диких тварин щороку

Вчені з Університету Квінсленда об’єднали сотні досліджень, присвячених хижацьким інстинктам домашніх і диких австралійських кішок в книзі «Кішки в Австралії» (2019). За їх даними, з-за нападів кішок в країні щорічно гине близько 2 мільярдів дрібних диких тварин.

Всього за один день в Австралії мільйони кішок вбивають близько 1,3 мільйона птахів, 1,8 мільйона рептилій і понад 3,1 мільйона ссавців.

Кішки були завезені в Австралію в 18 столітті європейськими колонізаторами, і у звіті за 2017 рік було виявлено, що диких кішок можна знайти на 99,8% території континенту, в тому числі на 80% островів Австралії.

Експрес-інформація по країні

Австралія (Австралійська Федерація) – держава в Південній півкулі, розташована на австралійському материку та острові Тасманія.

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Столиця – Канберра

Найбільші міста: Сідней, Мельбурн, Брісбен, Перт, Аделаїда

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 7 692 024 км2 (6-я в світі)

Населення – 24,8 млн чол. (52-я в світі)

Офіційний мову – австралійський англійська

Релігія – християнство

ІЛР – 0,935 (2-я в світі)

ВВП – $1,454 трлн (12-я в світі)

Валюта – австралійський долар

Поточне кількість диких кішок в Австралії коливається від 2 до 6 мільйонів в роки з великою кількістю опадів, коли видобуток в достатку. Кожен дикий кіт вбиває близько 740 місцевих тварин на рік.

В Австралії також близько 4 мільйонів домашніх котів. Власники домашніх тварин, які дозволяють своїм кішкам проводити час на відкритому повітрі, можуть ніколи не стати свідками хижацьких інстинктів своїх улюблених тварин. Тим не менш, один домашній кіт вбиває в середньому близько 75 тварин на рік.

Це може здатися не таким вже великим у порівнянні зі збитком, нанесеним дикими кішками. Однак міська популяція кішок, як правило, більш щільна, ніж у сільській місцевості, із-за чого у містах домашні коти вбивають набагато більше тварин на квадратний кілометр щорічно, ніж дикі.

Як в Австралії борються з кішками

Австралійські чиновники вивчають різні методи контролю популяції диких кішок, включаючи відстріл, відлов і отруєння їх за допомогою приманок.

Очікується, що за допомогою таких відловів буде знищено близько 2 мільйонів кішок до 2020 року, але деяким видам вразливою австралійської дикої природи все одно може не вистачити часу на відновлення популяції.

Згідно з даними австралійського Департаменту з питань стійкості, навколишнього середовища, водних ресурсів, населення та громад (SEWPAC), кішки визнані загрозою для 35 видів птахів, 36 видів ссавців, семи видів рептилій і трьох видів амфібій.

Багато дикі види не можуть протистояти таким високим рівнями хижацтва і будуть піддаватися усе більшому ризику зникнення, якщо проблема кішок в Австралії не буде вирішена.

За матеріалами Live Science

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