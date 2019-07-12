Киянам презентують варіант реконструкції Подолу

“Агенти змін” стверджують, що знайшли спосіб, як перетворити Вали на комфортний публічний простір і запрошують на обговорення всіх небайдужих.

Верхній та Нижній Вали — важливий пішохідний та автомобільний маршрути. Бульвар між ними став мало не єдиним місцем на Подолі, де ще лишилось суцільне озеленення. Вздовж Валів розташована значна кількість подільський магазинів, ресторанів та кафе, – йдеться в анонсі події. – При цьому на Валах складно пересуватись, бо відсутні інклюзивні пішохідні переходи. Старих дерев на бульварі щороку стає все менше і від них лишаються лише поодинокі стовбури. Тротуари вздовж активних фасадів запарковані автівками, а трамваї регулярно зупиняються через затори на перехрестях.

На зустрічі автори ідеї розкажуть, як перетворити Вали на комфортний публічний простір зі зручним пішохідним доступом, виділеними смугами для громадського транспорту та простішим рухом для автомобілістів.

Коли: 12 липня о 19.30

Де: Карз-12, Костянтинівська, 73

Вхід безкоштовний

: vechirniy.kyiv.ua

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