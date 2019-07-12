“Без Дорофеєвої!”: Позитив знявся для онлайн-обкладинки жіночого журналу

Ось уже декілька років гурт “Время и Стекло” залишається одним з найвідоміших поп-гуртів України. Позитив, один з незмінних учасників дуету, завжди перебуває немовби в тіні красуні Дорофеєвої, однак не цього разу. 30-річний Олексій Завгородній сольно знявся для обкладинки популярного українського глянцю для жінок.

У яскравих, незвичних образах і навіть з несподіваним грим-синцем на оці Позитив показав, що стильно позувати в Україні вміють не лише жінки. З модою, Олексій, як виявилось, “на ти”, і навіть відсутність його вірної сексуальної колеги Наді Дорофеєвої не вплинула на “крутість” знімків.

З онлайн-версією жіночого журналу “Pink” співак поділився своїми результатами, мріями, цілями, і, звісно, розповів, як триває підготовка до великого концерту гурту “Время и Стекло”, який відбудеться вже 5 жовтня у Палаці Спорту.

“Ось це, звісно, сила! Побільше б таких обкладинок!”, “Це бомбезно! Ти найкращий”, “Ну от як тебе можна не любити?”, “Який ти красивий!”, “Який солоденький”, “Дуже стильно”, “Всім би журналам такі круті обкладинки”, “Нарешті один Позитив, ура!”, “Який яскравий! Вогонь!”, “Молодець, продовжуй у тому ж дусі”, “Вау, просто топчик” – пишуть підписники Позитива під яскравими кадрами.

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Моя летняя cover-история @pink_magazine_ua об итогах, мечтах и целях Читай digital версию на сайте https://pink.ua/news/10373

Публикация от Oleksii @positiff Zavgorodnii (@positiff) 11 Июл 2019 в 5:48 PDT

: voiceshowbiz.com

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