Російські фізики-ядерники знайшли одну з найдавніших церков у світі

Російські фізики-ядерники виявили одну з найстаріших християнських церков у світі. Знахідка відкрилася, поки вчені з допомогою мюонной радіографії сканували підземне будівлю середньовічної фортеці Нарин-Кала в стародавньому місті Дербент.

Археологи знали про існування будівлі і давно підозрювали, що коли-то воно використовувалося як християнський храм. Однак більша частина 12-метрового будови прихована під землею, а над поверхнею видно тільки купол. Дослідникам не дають доступ до нього, адже розкопки можуть нашкодити фортеці Нарин-Кала — об’єкту Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Фортеця Нарин-Калу

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Будівля розташована на північно-заході фортеці і датується близько 300 р. н.е. Воно було поховано в землі через 400 років після створення, коли араби захопили місто.

Існують три основних варіанти призначення будівлі: зороастрійський храм вогню, водосховище або християнська цитадель. Існує кілька історичних згадок про те, що будинок являє собою підземний резервуар для води, проте вже відомо, що у фортеці Нарин-Кала існує набагато більший резервуар, що робить цю інтерпретацію спірною.

Храм або водосховище?

Щоб з’ясувати, для чого використовувалась будівля, дослідники з Російської академії наук, Інституту ядерної фізики ім. М. В. Скобельцына, Московського державного університету їм. М. в. Ломоносова і Дагестанського державного університету використовували неінвазивну техніку сканування. Вивчивши структуру будівлі, вони змогли визначити його колишнє призначення.

Результати сканування показали, що будівля мала форму хреста. Така форма характерна для православних храмів. Воно має висоту 11 метрів, довжину 15 метрів (з півночі на південь) і ширину 13,5 метра (зі сходу на захід). Поперечна частина «хреста» має 5 метрів завширшки і 4 метри в довжину.

Купол храму

Під час будівництва будівля була цілком на поверхні і знаходилося на найвищій точці Нарин-Кали. За словами дослідників, безглуздо було б споруджувати водосховище на поверхні, ще й на такій висоті. Так що ймовірність того, що вчені виявили стародавню церкву — дуже висока.

Питань, тим не менш, все ще більше, ніж відповідей. Результати дослідження опубліковані в журналі «Applied Sciences» («Прикладні науки»).

За матеріалами Newsweek

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