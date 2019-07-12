Медики назвали напої, від яких розвивається рак

Французькі вчені виявили, що солодка газована вода і фруктові соки підвищують ризик розвитку раку. Наукова стаття про це дослідження опублікована в журналі British Medical Journal.

Вчені провели експеримент за участю 101 257 осіб, чий середній вік становив приблизно 42 роки. Фахівці аналізували добове споживання цукромістких напоїв, щоб визначити зв’язок між цими продуктами і виникненням онкологічних захворювань.

З’ясувалося, що споживання солодких напоїв підвищує ризик розвитку раку будь-якого типу на 18%, а раку грудей – на 22%. Сюди ж відноситься і фруктовий сік, який збільшує цю ймовірність на 12%. В цей же час штучні підсолоджувачі, несолодкі чай і кава виявилися безпечними дляздоров’я.

«Можливим поясненням цих результатів може, в тому числі, стати вплив цукру, що міститься в солодких напоях, на вісцеральний жир, рівень цукру в крові і маркери запалення, які мають вплив на ризики розвитку раку», – йдеться в статті.

: ukurier.gov.ua

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