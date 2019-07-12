“До мурашок!”: “Океан Ельзи” презентував нову ліричну пісню

Найпопулярніший український гурт на чолі з Святославом Вакарчуком потішив фанів новою композицією після тривалої перерви. І хоч для фронтмента “Океану Ельзи” зараз не найбільш вдалий період для творчості через передвиборчу метушню, учасники таки знайшли час, аби зібратися і створити новий музичний шедевр. Відео з записом треку з’явилося на Youtube-каналі гурту.

Лірична композиція з патріотичними мотивами захоплює подих з перших же секунд звучання. А голос Святослава ідеально влився у мелодію, наповнивши її глибоким сенсом. Авторство слів і музики, звісно ж, належить саме йому. Під роликом 44-річний вокаліст розповів історію створення композиції.

“«Човен» я написав за пару днів до свого Дня народження цього року, на початку травня. Народилась вона в дуже короткий час, буквально за півгодини. Я сів за рояль, і почала з’являтися не лише музика, а й відразу слова, що буває доволі не часто.

Вперше я її заспівав під гітару друзям на своєму Дні народженні, і натхненні тим, що їм сподобалось, ми з групою знайшли час в цей не простий період 🙂 і записали її,” – зазначає виконавець.

Також співак поділився під роликом сокровенними думками про розділеність України. Вони, скоріше за все, і стали лейтмотивом пісні: “Образ “лівий і правий берег”, коли з одного боку “цвітуть сади”, а з іншого “чужі сліди” для мене дуже вистраждана історія особисто”.

Шанувальники легендарного гурту оцінили композицію на найвищому рівні: “Дуже прониклива пісня”, “Ніжна і одночасно міцна, як Україна, ця пісня”, “Як завжди на висоті! Вакарчук молодець! До мурашок!”, “О, це божествено! Дякую за таку чудесну пісню”, “Не можу підспівувати – бо голос тремтить та сльози на очах! Браво!”, “Як завжди глибока та сильна пісня, яка проникає у душу і хапає за щось у середині…”

: voiceshowbiz.com

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