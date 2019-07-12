П’яний дебошир ледь не підірвав гранатою 5 дітей (фото)

На Київщині батько з гранатою у руках погрожував неповнолітній доньці. Про це повідомили у прес-службі поліції Київської області.

“Коли прибула поліція, агресивно налаштований житель села Слобода погрожував “підірвати усіх”, – йдеться у повідомленні.

Працівники поліції, усвідомлюючи реальну небезпеку, почали вести перемовини.

Відволікши увагу чоловіка, поліцейські застосували прийоми рукопашного бою і знешкодили хулігана. У цей час у будинку знаходилось п’ятеро діток. Чоловік був п’яним.

Предмет, схожий на гранату “Ф-1”, вилучили на місці події фахівці-вибухотехніки. Відомо, що чоловік у

свій час приймав участь у бойових діях на сході України.