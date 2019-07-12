Ринок електроенергії: ціна на електроенергію для промисловості зросла на 30%

Ціна на електроенергію для промисловості після запуску нового енергоринку зросла на 30%, заявив в.о. глави держкомпанії Укренерго Всеволод Ковальчук на прес-конференції 11 липня. Про це повідомляє Zrada.today з посиланням на Ліга.нет.

“У реальності ціни на електроенергію для промисловості показали набагато більше зростання, ніж очікував уряд на рівні 5-6%”, – сказав він.

Є також тенденція, що ціна буде рости, додав Ковальчук. За його словами, остаточна вартість на липень ще не сформована і буде зрозуміла лише до кінця місяця, коли будуть дані по небалансу роботи нового ринку.

Ковальчук зазначив, що таке істотне зростання ціни обумовлений неправильною моделлю покладання Кабміном спецобязательств, оскільки потенційно великий гравець – держкомпанія Енергоатом – “повністю виключена з ринку”.