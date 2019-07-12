Девід Боуї увічнений в образі ляльки Барбі

Таким чином компанія, що випускає Барбі, вирішила вшановувати відразу двох поп-ікон. А допоміг виробникові у створенні ляльки архів Девіда Боуї.

Знаменитий співак, який пішов з життя у віці 69 років у 2016 році, на протязі всього свого життя змінював імідж. Він був хамелеоном рок-музики. І його епатажні образи досі впливають на меломанів, надихаючи їх на творчість.

Не дивно, що вписатися в іпостась Барбі – нехай навіть посмертно – для мега-зірки абсолютно звична справа.

Експрес-інформація по країні

Сполучені Штати Америки (США) – держава в Північній Америці.

Прапор



Герб



Столиця – Вашингтон

Найбільші міста: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майамі, Х’юстон, Філадельфія, Бостон, Фінікс, Сан-Дієго, Даллас

Форма правління – Президентська республіка

Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)

Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)

Офіційний мову – американську англійську

Релігія – протестантизм, католицизм

ІЛР – 0,915 (8-я в світі)

ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)

Валюта – долар США

Межують з Канадою, Мексикою

Лялька виглядає, як найвідоміше гламурне альтер его рок-зірки: Зіггі Стардаст. Ляльковий образ оснащений вражаючим астральним кулею на лобі і рудим волоссям. Одягнена Барбі-Боуї в смугастий комбінезон і яскраво-червоні чоботи на високій платформі по моді 1970-х.

Вже на етапі презентації лялька здобула статус колекційної. Поки її ціна – 50 доларів. За такі скромні гроші компанія Mattel реалізує ляльку на своєму сайті. Але якщо популярність Барбі-Боуї з часом зросте, передбачається, що колекціонери будуть віддавати за екземпляр досить солідні суми.

За матеріалами BBC

Читайте також:

З 8 Березня: Barbie випустила святкову колекцію ляльок

Барбі стала двійником Лари Крофт

З’явилися перші інклюзивні Барбі