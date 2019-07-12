Паркувальні рейди в Києві: за два дні відвезли на штрафмайданчик 45 авто порушників

Масштабні рейди провели на бульварі Шевченка та вулиці Леонтовича. У місті почалася активна боротьба з порушниками паркування.

Протягом двох днів в центрі столиці патрульні поліцейські та міські інспектори з паркування проводили масштабні рейди. Від машин зачищали смугу громадського транспорту та зупинки. За два дні евакуювали 45 автомобілів.

Довідка: смуга для громадського транспорту на бул. Шевченко була виділена в жовтні 2018 року, але водії періодично незаконно влаштовують на ній стоянку, заважаючи їздити автобусам і тролейбусам.

Таким вчора і позавчора довелося несолодко. Ті водії, які перебували біля свого авто, відбулися штрафами, а машини без господарів були евакуйовані на штрафмайданчики. Заступник директора департаменту транспортної інфраструктури КМДА Дмитро Рахматуллін пояснює, що евакуюють в першу чергу ті авто, які стоять з грубим порушенням правил: на зупинці транспорту, на пішохідному переході та на окремій смузі для міськтранспорту.

За його словами, інспектори з паркування поки в цьому питанні працюють з копами, але незабаром зможуть займатися евакуацією самостійно.

«Зараз йде сертифікація обладнання, необхідного нам для огляду авто, фіксації правопорушень та передачі даних в реєстр МВС», – пояснює Рахматуллін.

До речі, сам реєстр адмінпорушень поки працює в тестовому режимі, але скоро повинен пройти реєстрацію в Мін’юсті. В інспекції запевняють, що отримають повний доступ до цієї бази вже до кінця серпня.

: stolychno.news

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