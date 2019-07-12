Зеленський подав до ВР законопроєкт про розширення люстрації

11 липня президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт “Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо очищення влади”. Документ опубліковано на сайті парламенту.

Зеленський пропонує доповнити перелік осіб, які підпадають під люстрацію, особами, що обіймали державні посади в період із 23 лютого 2014 року до 19 травня 2019 року і не були звільнені за власним бажанням.

Законопроєкт передбачає, що серед інших люстрованими мають бути президент України, депутати Верховної Ради, спікер парламенту, члени уряду, генеральний прокурор, голова СБУ, голови Антимонопольного комітету і Фонду держмайна, голови Державної фіскальної служби та митниці, секретар Ради національної безпеки і оборони, начальник Генштабу.