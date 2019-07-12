Що подивитися в Каннах і Ніцці: лайфхаки від співачки Lilu

Ось які поради співачка Lilu дала читачам «Навколо світу. Україна», які планують відправитися в Ніццу або Канни.

Що подивитися в Ніцці

Ніцца — для мене це місто-аристократ. У кожного європейського міста є свій шарм і свої флюїди, так от у Ніцци вони витончені і аристократичні. Їхати в Ніццу варто хоча б заради площі Росетті, яку оточують красиві особняки всіх відтінків охри і теракоти. Недалеко від неї і кафедральний собор Святої Репарати. До речі, на площі біля собору продають найсмачніше морозиво в Ніцці! Причому з найнесподіванішими смаками — є навіть томатне. Обов’язково спробуйте лавандова і біле морозиво.

Що скуштувати у Ніцці

Експрес-інформація по країні

Франція (Французька Республіка) – держава в Західній Європі.



Прапор



Герб



Столиця – Париж

Найбільші міста: Париж, Марсель, Ліон, Тулуза, Ніцца

Форма правління – Президентсько-парламентська республіка

Територія – 674 685 км 2 (48-я в світі)

Населення – 64,5 млн осіб (22-я в світі)

Офіційна мова – французька

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,888 (22-я в світі)

ВВП – $2,829 трлн (6-я в світі)

Валюта – євро

Межує з Бельгією, Люксембургом, Німеччиною, Швейцарією, Монако, Італією, Іспанією,

Андоррою

Якщо захочете самостійно приготувати морепродукти, в Ніцці величезний вибір. Упаковка мідій коштує 5 євро (до речі, французи їх подають з картоплею фрі), риба дорада — 6 євро за 1 кг креветки від 9 євро, а кальмари від 8 євро. Все це можна купити на ринку. Крім того, варто звернути увагу на ринок під назвою «Курей Салейя», де 1 кг свіжого інжиру можна купити за 4 євро, а невеликий кошик з малиною — за 3 євро. Найкраще приходити за покупками рано вранці, так як з обіду ринок наповнюється туристами, які сідають за столики по периметру.

Тут же, в невеликих ресторанчиках, можна купити і готові мідії, за порцію потрібно буде викласти 13 євро, але повірте — з келихом вина воно того варто.

Не відмовте собі в задоволенні спробувати місцеві цукерки, якими вас пригостять в будь-якому магазині. У Ніцці люблять туристів!

Повечеряти можна в кафе «Cafe de Turin», це must-have для відвідування, в середньому шість свіжих устриць стоять 13 євро. Зазвичай у цей заклад чергу, — зайвий доказ того, що його варто відвідати.

Набережна Ніцци

На величезній набережній можна не лише засмагати, а й долучитися до місцевих, які під керівництвом тренера займаються зарядкою. Всі пляжі в Ніцці муніципальні — це ще одна перевага перед готелями Туреччини і Єгипту, де кожен пляж закріплений за готелем.

У Ніцці можна відпочити і на приватному пляжі готелю, сервіс буде краще, але не рекомендую замовляти тут їжу або напої на місцевих пляжах, все це буде посередньої якості, а ціни себе не виправдовують.

Однозначно — приїхавши в Ніццу, потрібно хоча б раз випити чашечку кави на терасі готелю Negresco. Він знаходиться прямо на набережній, це найстаріший готель в Ніцці, його номери повністю відреставровані. Там недешево, але зате можна зробити тур по першому поверху готелю і згадати, скільки титулованих персон зупинялися тут. У цьому готелі можна відчути себе трохи аристократом, адже саме так вони і проводили вільний час.

Що подивитися в Каннах

Канни асоціюються з Каннським кінофестивалем, але насправді там сть чим зайнятися круглий рік. Наприклад, можна побувати на Алеї слави та доторкнутися до відбитками рук знаменитостей, зокрема, Жан-Поля Бельмондо.

Канни досить пафосний місто за кількістю дорогих авто на квадратний метр, а також неймовірної кількості яхт. Набережна Круазет особливо мене не вразила, але зате можна піднятися на гору, в старе місто і звідти, з оглядового майданчика, сплативши 1 євро, подивитися на місто з висоти пташиного польоту. Видовище дійсно захоплююче. Можна зробити чудові фото.

Пляжі в Каннах

У Каннах, як і в Ніцці, пляжі є безкоштовні та платні, з кав’ярнями і ресторанами. Платні пляжі коштують від 15 до 50 євро в день за одну людину. До речі, як раз в Каннах муніципальних пляжів мало, в основному всі платні.

Де поїсти у Каннах

Варто запам’ятати, що час обіду у французів з 12 до 15, якщо ви не встигли в цьому проміжку, то доведеться потерпіти до вечері. Обід або вечеря в деяких закладах Канн на двох може коштувати близько 80 євро. Трохи дорогувато навіть за європейськими мірками. Якщо бути точніше, то в 2 рази дорожче, ніж, наприклад, в хорошому ресторані Барселони або Мадрида.

На набережній Круазет, на куті, є чудовий ресторанчик, не пам’ятаю назву, але там готують неймовірно смачний рибний суп буйабес, він подається у гарячій сковороді на двох. Просто пальчики оближеш, такого супу ніде раніше не пробувала. Рекомендую поцікавитись цей суп в інших ресторанах. Це кулінарна «візитна картка» Лазурного узбережжя.

Пікнік по-французьки

Французи дуже гостинні і зовсім не сноби (як я думала раніше, слухаючи чиїсь відгуки). У мене абсолютно змінилося враження про них. А ще вони дуже люблять романтичні вечори. Ввечері на пляжах можна зустріти парочки і компанії, які влаштовують пікніки.

Думаю, подорожуючи по французькому узбережжю, варто теж влаштувати пікнік на березі. Купити кошик за 10-15 євро, зайти в звичайну французьку лавку, купити собі білого або рожевого вина — вина там завжди хорошої якості, неважливо, за півтора євро пляшка або за п’ять. Також купите хороший сир, фрукти, і з таким набором можна провести чудовий романтичний вечір на березі під шум хвиль.

Всі фото надані прес-службою співачки Lilu

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