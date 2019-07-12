Штучний інтелект обіграв 6 професіоналів в покер

Штучний інтелект по імені Плюрибус (Pluribus) обійшов шість професіоналів, граючи в Техаський холдем — найпопулярнішу різновид покеру. Дослідження опубліковане в журналі Science.

Оскільки штучний інтелект став більш просунутим в останні десятиліття, експерти намагаються створювати програми, здатні подолати конкретні проблеми.

Автори пояснили, що ШІ вже міг перемогти людей в іграх на два учасника і без ставок: шахах, шашках і покер для двох гравців. Однак досі ШІ не перемагав в іграх з великою кількістю учасників.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Дослідникам було важко вийти за межі покеру для двох гравців. Експертам потрібно було знайти спосіб відійти від рівноваги Неша — набору стратегій у грі для двох і більше гравців, в якому жоден учасник не може збільшити виграш, змінивши свою стратегію, якщо інші учасники своїх стратегій не змінюють.

Технологія стратегічного мислення

Стратегії набагато складніше знайти в грі з великою кількістю гравців і ставками, проте новітній алгоритм впорався і з цим завданням.

До 10 000 роздач в покері Pluribus зіграв проти п’яти своїх копій і одного першокласного гравця, а також проти п’яти професійних гравців і однієї своєї копії. Вчені виявили, що ШІ грав значно краще, ніж люди.

Технології стратегічного мислення можна буде застосовувати в багатьох сферах: від покеру і відеоігор до інвестиційно-банківської діяльності, політичних кампаній і навіть управління біологічною адаптацією — плануванні лікування, синтетичної біології і т. д.

За матеріалами Newsweek

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