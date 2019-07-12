У Швейцарії суд заборонив півневі кукурікати в певні години

Сусіди власника півня порахували, що птах кричить в середньому від 10 до 14 разів на годину, а в деяких випадках — 44 рази в годину або кожні півтори хвилини. Вони записали крики на аудіо та відео, а потім звернулися в суд.

Суддя став на їх бік. Він постановив, що півневі дозволено перебувати на вулиці з восьмої ранку до десятої вечора з понеділка по суботу з дев’ятої ранку до десятої вечора по неділях. В інший час птицю повинні містити в затемненому місці з хорошою звукоізоляцією. Рішення прийнято з урахуванням благополуччя півня та інтересів сусідів, йдеться в документах суду.

Сусіди також вимагали знести курник, але суд їм відмовив. Позивачі пообіцяли знову подати в суд на господаря півня, якщо виявиться, що в курнику немає потрібної звукоізоляції.

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Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», подібну справу суд розгляне 5 вересня у Франції.

За матеріалами Snob

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