У Швейцарії суд заборонив півневі кукурікати в певні години

Сусіди власника півня порахували, що птах кричить в середньому від 10 до 14 разів на годину, а в деяких випадках — 44 рази в годину або кожні півтори хвилини. Вони записали крики на аудіо та відео, а потім звернулися в суд.
Суддя став на їх бік. Він постановив, що півневі дозволено перебувати на вулиці з восьмої ранку до десятої вечора з понеділка по суботу з дев’ятої ранку до десятої вечора по неділях. В інший час птицю повинні містити в затемненому місці з хорошою звукоізоляцією. Рішення прийнято з урахуванням благополуччя півня та інтересів сусідів, йдеться в документах суду.
Сусіди також вимагали знести курник, але суд їм відмовив. Позивачі пообіцяли знову подати в суд на господаря півня, якщо виявиться, що в курнику немає потрібної звукоізоляції.
Експрес-інформація по країні
Швейцарія (Швейцарська Конфедерація) – держава в західній Європі.
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Населення – 8,2 млн чол. (98-я в світі)
Офіційні мови – німецька, французька, італійська, ретороманська
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ІЛР – 0,917 (2-я в світі)
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Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», подібну справу суд розгляне 5 вересня у Франції.
За матеріалами Snob
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