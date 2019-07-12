Константинополь обклав податками Православну церкву України

Константинополь обклав податком недавно створену Православну церкву України (ПЦУ). Кожна парафія ПЦУ зобов’язаний виплачувати Константинополю десятину в розмірі від 4 000 до 20 000 євро. Про це розповів керуючий справами Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) митрополит Бориспільський і Броварський Антоній в інтерв’ю телеканалу NewsOne.

За словами священика, податок для ПЦУ був введений після того, як Вселенський патріарх Варфоломій спробував з’ясувати чи має намір президент України Володимир Зеленський виконати обіцянки свого попередника Петра Порошенка і передати Константинополю місцеві українські святині. Однак Зеленський відмовився від зустрічі з Варфоломієм і Константинополь “виставив Епіфанію Рахунок”.

Згідно з вимогами Вселенського патріархату, кожна парафія ПЦУ зобов’язаний виплачувати Константинополю десятину в розмірі від 4 000 до 20 000 євро. За словами Антонія, саме це викликало обурення почесного патріарха ПЦУ Філарета, який, вийшовши з нової церкви спровокував в українському православ’ї черговий розкол.