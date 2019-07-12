Порошенко злякався люстрації та приписав її до проросійського реваншу

Експрезидент України Петро Порошенко, якого ДБР підозрює у відмиванні злочинних доходів та легалізації в офшорах акцій заводу “Кузня на Рибальському” (Ленінська Кузня) заявив, що законопроєкт Володимира Зеленського про люстрацію політиків, які працювали у часи Порошенка (2014-2019 року) є методом приведення до влади 5 колони. Про це повідомляє Zrada.today з посиланням на телеграм-канал ПЄС.

“Вчора прозвучала фантастична ініціатива: люструвати всіх, хто з 2014 по 2019 роки перебували у виконавчій чи законодавчій владі. Тих, хто боронив державу, будував державу. Люструвати для того, щоб звільнити місце для «п’ятої колони». Цей список дуже нагадує інший список – тих, проти кого держава-агресор запровадила санкції, людей, які боронили Україну, які боронили Революцію Гідності, які перемагали і зупиняли прокремлівську колону.