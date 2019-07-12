П’ять Зе-прем’єрів. Хто може очолити Кабмін, якщо «Слуга народу» переможе на виборах

Американський експертна рада Atlantic Council назвав кандидатури прем’єр-міністрів, яких міг би запропонувати Володимир Зеленський після парламентських виборів.

При цьому в публікації йде мова про те, що ці кандидатури обуждаются в Києві. Тобто, треба думати, в команді Зеленського, яка після виборів планує сформувати свою більшість у Раді.

Таких кандидатур п’ять: заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован, директор з розвитку бізнесу «Нафтогазу» Юрій Вітренко, голова цієї компанії Андрій Коболєв, секретар РНБО Олександр Данилюк і екс-міністр економіки Айварас Абромавічус.

Всі ці особи знайомі в Україні і вже знаходяться на високих посадах. Якихось серйозних проривів і поліпшень в житті українців, пов’язаних з ними, немає.

Правда, схоже, мало кого турбує. Про те, що саме ці люди можуть бути сприйняті Заходом як відповідні, пише співробітник Atlantic Council Мелінда Херінг.

За її словами, призначення зазначених персон «відкриє [Україні] доступ до ще 3-4 мільярдів доларів від МВФ».

«Країна» з’ясувала, що відомо про людей, які можуть очолити український уряд, якщо «Слуга народу» сформує більшість у Раді.

Айварас Абромавічус

Що про нього йдеться у публікації Atlantic Council. «Абромавичюс був міністром економічного розвитку України з грудня 2014 року по лютий 2016 року, поки не заявив, що з боку корумпованого депутата на нього чинився тиск з метою призначення його ставленика, а потім пішов у відставку.

Нещодавно він приєднався до наглядовій раді Укроборонпрому, глибоко корумпованої державної оборонної компанії, і останні кілька тижнів їздив по всій країні, по державним підприємствам, намагаючись з’ясувати, як їх можна привести у нормальний стан.

На Заході Абромавичюса вважають чесним, ефективним, принциповим, чарівним і абсолютно прихильним ідеї успіху України. Вибір Абромавичюса буде сигналізувати інвесторам, західним урядам і громадянам, що Зеленський серйозно підходить до завдання по перетворенню України».

Що відомо насправді. Абромавічус — один з перших «варягів», які після Майдану увійшли в уряд. У 2014 році він отримав український паспорт і став главою Мінекономіки. У 2016 році міністр зі скандалом подав у відставку.

Перед відходом він звинуватив соратника Порошенка Ігоря Кононенка у втручанні в справи його відомства. З цього приводу НАБУ навіть порушило кримінальну справу, повідомивши про підозру соратнику Кононенко Андрію Пасишнику, який обіймав посаду в «Нафтогазі» і намагався стати заступником Абромавичуса.

Пізніше НАБУ реабілітувала Кононенко і не знайшла його ролі в скандалі з Пасишником. Сам же один Порошенко подав на Абромавичуса в суд, щоб той спростував свої звинувачення.

Догляд міністра співпав з результатом інших «варягів» з «спецназу реформ». Всі вони скаржилися на процвітаючу корупцію і нездатність через неї «пробити» важливі для країни рішення.

Багато спостерігачів розцінили це як слабку компетентність, інфантильність зарубіжних фахівців, які зламалися на перших же проблемах і не пройшли випробування реальністю, вічно вимагаючи собі «тепличних» умов для роботи.

Цікаво, що третій Майдан, яким загрожували Україні депутати-єврооптимісти після виходу експатів з уряду, не відбувся. У грузинів і прибалтів практично не було прихильників в Україні — тому що не було гідних результатів роботи. А на тлі падіння економіки, курсу гривні та зростання тарифів «варяги» виглядали більше як винуватці всього цього, як світочі реформ.

До приходу в міністерство Абромавічус був литовсько-українським інвестором. «Країна» розповідала, що у його сім’ї багато нерухомості в Україні, яка в основному зареєстрована на його дружину.

Цікаво, що, будучи міністром, він мав подвійне громадянство — українське та литовське.

Абромавічус — російськомовний. Українську мову він розуміє, але майже не говорить на ньому. Навіть про свою відставку в 2016 році він заявляв російською мовою.

Напередодні виборів президента екс-міністр увійшов в команду Зеленського та віднедавна очолив наглядову раду «Укроборонпрому».

Про його пропозиціях щодо реформування цієї компанії ми вже докладно писали.

Владислав Рашкован

Владислав Рашкован

Що про нього йдеться у публікації Atlantic Council. «Іншим вибором, який сформував би аналогічний позитивний сигнал, є заступник виконавчого директора МВФ Рашкован, який менш відомий, але користується довірою багатьох реформаторів в Україні.

З 2014 по 2016 рік він обіймав посаду заступника керуючого в Національному банку України, відповідаючи за реформи якраз в той період, коли в Україні з’явилася для них реальна можливість.

Рашкован є институционалистом, що означає, що він може вирішувати технічні економічні питання, але також має на меті перетворення колишніх і створення нових інститутів. Але саме головне, — він точно знає, що потрібно зробити Україні, щоб отримати нові міжнародні кредитні ресурси і як заспокоїти інвесторів.

Незважаючи на свою «правильність» (він, здається, знає відповідь практично на будь-яке питання), Рашкован неймовірно симпатичний; він легко сміється, ніколи не перетягує на себе увагу і прислухається до думки інших. Він уродженець Одеси і знає, як вести переговори, він орієнтований на результат, розумний і, на загальну думку, порядна і добра людина. Я ніколи не чула, щоб він говорив що-небудь негативне про кого-небудь в Україні, що саме по собі рідкість».

Що відомо насправді. Рашкована вважають головним реформатором при екс-главі НБУ Валерії Гонтарєвої.

В Нацбанку він працював з квітня 2014 року по липень 2016 і очолював Департамент стратегії та реформування банківської системи.