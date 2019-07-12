Знайдені останки древньої птиці з незвичайно довгими пальцями

Скам’янілі останки дивною древньої птиці, у якої середні пальці були довші, ніж гомілки, були знайдені в шматку бурштину з долини Хукавнг в М’янмі в 2014 році. Торговець, який продавав бурштин, думав, що крихітна лапка, застигла в смолі, належала ящірці. Однак команда дослідників з Академії наук Китаю визначила, що в бурштині застигли останки древньої птиці.

Дослідники стверджують, що витягнутий пташиний палець нагадує пальці лемурів і ящірок. Це свідчить про незвичайному образі життя одних з найбільш ранніх птахів, що мешкали на Землі разом з динозаврами.

Лапка була настільки не схожа на ноги всіх інших відомих птахів, що команда дослідників з Академії наук Китаю оголосила птицю новим видом під назвою Elektorornis chenguangi. Перша частина назви переводиться як «бурштинова птах».

Це перший вид птахів, який відкрили завдяки скам’янілостей в бурштині.

Унікальна птах

За допомогою комп’ютерної томографії дослідники створили тривимірну реконструкцію стопи. Модель порівняли з 20 іншими вимерлими видами птахів і 62 існуючими, щоб остаточно переконатися в її унікальності.

На лапці птиці було чотири пальці, причому третій був на 20% довше, ніж гомілку птахи, і на 41% довше другого пальця.

Вчені порівняли птицю з єдиним відомим видом, який має такі непропорційно довгі пальці — лемуром, який використовує свої подовжені пальці, щоб виколупувати личинок комах з стовбурів дерев. Дослідники вважають, що птах Elektorornis використовувала свої пальці для подібних цілей.

Команда припустила, що птах проводила більшу частину життя на деревах, а не у воді чи на землі. Вона розвинула більш довгі пальці ніг, щоб було легше чіплятися за гілки. Такі ж пальці є у ящірок, лазающих по деревах.

Поряд з незвичайно довгими пальцями біля птиці, як вважають, були кігті на крилах і примітивні пір’я. Вона жила в мангрових лісах біля моря, поруч з ящірками, зміями і жабами.

За матеріалами The Guardian

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