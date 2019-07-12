Каменських показала щасливий ранок у ліжку з Потапом

Молода дружина Потапа Настя Каменських потішила новими сімейними знімками.

Серія чуттєвих фото співачка опублікувала на сторінці в Instagram. На них молоде сімейство просто світиться від щастя.

Настя Каменських зізналася, що готова заради коханого на все. Сімейна ідилія парочки безмежна і цьому також дуже тішаться їх шанувальники та бажають щастя.

“Коли ВІН на мене так дивиться, я готова бігти за ним на край світу, здійснити будь-яку мрію і ніжно-ніжно обійняти”, – написала Настя.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 11 Июл 2019 в 11:35 PDT

: znaj.ua

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