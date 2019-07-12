Вчені з’ясували, як риби змінюють підлога за життя

Існує близько 500 видів риб, які можуть змінювати свою статеву приналежність в зрілому віці.

В якості моделі для дослідження цього явища міжнародна група вчених із США, Австралії та Нової Зеландії розглянула рибу під назвою таласома синеголовая (Thalassoma bifasciatum). Вони живуть групами на коралових рифах Карибського моря. Домінуючий самець — з блакитний головою — захищає гарем жовтих самок. Якщо самець далеко, найбільша самка стає самцем — всього за 10 днів. Вона змінює свою поведінку за лічені хвилини, колір обличчя — за годинник. Її яєчник стає яєчком, і на десятий день вона починає виробляти сперматозоїди.

Використовуючи новітні генетичні підходи — високопродуктивне РНК-секвенування і эпигенетический аналіз, дослідники виявили, коли і як конкретні гени вимикаються і вмикаються в тілі риб, щоб визначити механізм зміни статі. Дослідження важливо для розуміння того, як гени можуть змінюватися під час розвитку всіх тварин (включаючи людину) і як навколишнє середовище впливає на цей процес.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Вчені виявили, що зміна статі пов’язано з повною генетичною перебудовою гонади — статевої залози — особини. Спочатку гени, необхідні для існування яєчника, відключаються, а потім включаються послідовності, відповідальні за формування чоловічих статевих органів.

У інших риб родини аравановых спостерігається схожий механізм зміни статі. У зв’язку з цим вчені припускають, що вони мають справу з давньою системою контролю генів під дією факторів навколишнього середовища.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», риби-самці перетворюються в самок із-за забруднення води.

За матеріалами Naked-science

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