Повінь – зміна системи

Menu
Close

Парубій закрив останню сесію Верховної Ради VІІІ скликання

12.07.2019

Верховна Рада України восьмого скликання закрила десяту сесію. Про це заявив спікер паламента Андрій Парубій. 

“Нагадую всім, що на наступному тижні з 15 по 19 липня народні депутати працюють в комітетах, комісіях і фракціях. Шановні народні депутати, десята сесія ВРУ VIII скликання завершить свою роботу 19 липня 19 років, а останнє пленарне засідання десятої сесії ВРУ VIII скликання оголошую закритим “, – сказав він.

Парубій також зазначив, що 8-е скликання Ради провів 35 парламентських слухань і на 580 засіданнях прийняв 987 законів і кодексів.

“Верховною Радою 8-го скликання було проведено 580 пленарних засідань. Було прийнято 2 734 законодавчих акти, в тому числі 987 законів і кодексів в цілому”, – зазначив він.

Читайте також:   У США суд відмовився забороняти будівництво стіни на кордоні з Мексикою
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *