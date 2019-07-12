Парубій закрив останню сесію Верховної Ради VІІІ скликання

Верховна Рада України восьмого скликання закрила десяту сесію. Про це заявив спікер паламента Андрій Парубій.

“Нагадую всім, що на наступному тижні з 15 по 19 липня народні депутати працюють в комітетах, комісіях і фракціях. Шановні народні депутати, десята сесія ВРУ VIII скликання завершить свою роботу 19 липня 19 років, а останнє пленарне засідання десятої сесії ВРУ VIII скликання оголошую закритим “, – сказав він.

Парубій також зазначив, що 8-е скликання Ради провів 35 парламентських слухань і на 580 засіданнях прийняв 987 законів і кодексів.

“Верховною Радою 8-го скликання було проведено 580 пленарних засідань. Було прийнято 2 734 законодавчих акти, в тому числі 987 законів і кодексів в цілому”, – зазначив він.