В Окружному адмінсуді Києва навчилися обходити автораспределение справ

Журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» викрили кілька способів обійти систему автоматизованого розподілу справ в Окружному адміністративному суді Києва, який в 2019 році знаходився в центрі кількох гучних скандалів. Цей орган кілька разів обходив систему автоматичного розподілу резонансних справ між суддями.

Журналісти зацікавилося випадком, що стався в суді 17

квітня. Кілька справ могли потрапити на розгляд тільки до судді Ігорю

Погрибниченку. Більшість (29) з 38 суддів з-за хвороби були виключені з

переліку претендентів на розгляд справ. Ще кілька слуг Феміди перебували

у відпустках або навчання, у кількох суддів стояла позначка «Інше». З-за цього

справи міг розглядати тільки Погрібніченка.

«Схеми» з’ясували, що частину суддів, яких не було 17 квітня

на роботі, приймали рішення. Мова йде про постанови Ігоря Смолія та Олексія

Огурцова.

Інший спосіб обійти автораспределение — застосування

помилковою спеціалізації. Так сталося при розгляді справи екс-глави

Державної фіскальної служби України Романа Насирова в червні 2017 року.

Тоді зі списку виключили 12 суддів, які могли розглядати позов Насирова.

В апараті суду обрали спеціалізацію «звільнення з

публічної служби», але Насиров оскаржував суть своїх повноважень мав право

голова ДФС надавати податкові кредиту компаніям. Факт

шахрайства пізніше підтвердила експертиза СБУ.

У Вищій раді правосуддя повідомили, що розглядали

тільки одну скаргу на маніпуляції з системою автораспределения у справ в Окружному

адміністративному суді Києва. Зараз графік запуску Єдиної судової

телекомунікаційної інформаційної системи відсутня. Ця новація

встановлює централізований розподіл справ і мінімізує маніпуляції на

місцях.

Раніше SKELET-info повідомляв, що кандидат в Антикорупційний суд подав недостовірну декларацію.