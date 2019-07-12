Дзвоном Біг-Бена виповнилося 160 років

До 160-річчя об’єкт відреставрувати не встигли. Однак будівельники обіцяють, що лондонський символ над Темзою знову увійде в дію через два роки.

На даний момент великі годинники розібрані. Циферблати годинників відновлюються, а чавунні рами очищаються і перефарбовуються. 324 шматочки скла на циферблатах замінюють на нові, повністю відповідають оригіналам XIX століття.

Дзвін тим часом залишився на своєму місці.

Послання нащадкам

Експрес-інформація по країні

Офіційна назва: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії

Прапор



Герб



Столиця – Лондон

Найбільші міста: Лондон, Бірмінгем, Лідс, Глазго, Белфаст, Манчестер, Едінбург

Форма правління – Парламентська монархія

Територія – 243 809 км2 (78-я в світі)

Населення – 63,743 млн осіб (22-я в світі)

Офіційна мова – англійська

Релігія – християнство

ІЛР – 0,907 (14-я в світі)

ВВП – $2,98 трлн (5-я в світі)

Валюта – фунт стерлінгів

Межує з Ірландією

Під час реставраційних робіт даху над годинником будівельники виявили капсулу часу. Вона була захована в 1950-х роках робітниками, ліквідовують наслідки бомбардування.

Сьогоднішня команда працівників розмістила на вершині Біг-Бена свою капсулу. В ній нащадки знайдуть імена всіх майстрів-реставраторів, зайнятих у цьогорічних роботах, послання майбутнім поколінням від учнів школи Льюишама, а також копію розпорядження про проведення реконструкції цього історичного об’єкту.

Монетка для точності

Традиційно північна башта Вестмінстерського палацу сприймається як візитна картка столиці Великобританії. 96-метрова будівля є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Великі годинники Вестмінстера були створені годинникарем Едуардом Джоном Дентом за кресленнями адвоката Едмунда Бэккетта Денисона в 1859 році. Годинникар Едвард Джон Дент помер до того, як робота над годинником була закінчена. Довів справу до розуму в 1854 році його пасинок. А в 1859 році нарешті їх встановили на вежі.

Годинник показує час на чотирьох циферблатах з димчастого скла. Діаметр циферблатів – 7 метрів. В сутінках циферблати підсвічуються. Над годинником розташована дзвіниця з п’ятьма дзвонами. Найбільший з них важить 13,8 тонн.

Дотримуватися точність годинах допомагає монетка – старовинний англійський пенні. Розташована на 4-метровий маятник, монетка сприяє його уповільнення. Доглядач годин, в залежності від швидкості розгойдування маятника, кладе на нього монетку або прибирає її.

За матеріалами Reuters

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