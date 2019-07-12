Береза приховав від ЦВК друге громадянство

Борислав Береза

Народний депутат України Борислав Береза, що знову йде у Верховну Раду від 213-го мажоритарного округу на столичній Троєщині, міг надати Центральній виборчій комісії недостовірні дані про своє громадянство. Про це повідомляє видання «Інформатор», посилаючись на копії відповідних документів, достовірність яких не підтверджено.

Про наявність ізраїльського громадянства ще у 2015 році повідомляли

ЗМІ, публікуючи копію виписки з реєстру громадян Ізраїлю, видану Міністерством

внутрішніх справ цієї країни.

Так, документ, якщо він справжній, підтверджує наявність у

нардепа другого паспорта, отриманого за подвійною прізвища Бляхер-Береза (Бляхер

– прізвище його батька, Береза – прізвище матері). Також у виписці були

продемонстровані і паспортні дані, включаючи номер ізраїльського паспорта

Берези і місце його реєстрації в передмісті Хайфи Кирьят-Моцкине.

Як повідомляє ЗМІ, Ізраїль Борислав Береза потрапив завдяки

батькові-єврею ще на початку 90-х за програмою репатріації. Подібні програми

припускають видачу тимчасового посвідчення особи строком до трьох місяців,

по закінченні яких репатріант зобов’язаний отримати вже постійний паспорт

громадянина. В Ізраїлі майбутній депутат прожив три роки, з 1991 по 1993 рік, а

значить, він повинен був отримати ізраїльський паспорт.

Сам парламентарій продовжує запевняти, що паспорти

громадянина Ізраїлю у нього немає і ніколи не було.







За даними журналістів, після оприлюднення даних в 2015

році Береза звернувся до ізраїльської влади з проханням змінити його статус.

Таким чином він залишився громадянином Ізраїлю, але перестав бути податковим

резидентом цієї країни. Це дозволяє йому не платити податки ні в Україні, ні в

Ізраїлі.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Береза купив житло за 5 млн в Києві за кошти невідомого походження.