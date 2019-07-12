Країна бункерів і «Мерседесів»: чим зайнятися в Албанії?

Довгий час на території Європи існував свій аналог Північної Кореї. Цим державою була Албанія, чий лідер Енвер Ходжа за сорок років свого правління примудрився посваритися майже з усім світом. Країна опинилася в ізоляції і відкрила свої кордони світу тільки в 1985 році, після смерті диктатора. Але навіть тридцять років потому Албанія залишається «білою плямою» на туристичній карті багатьох мандрівників.

Назва «Албанія» я вперше зустріла в серії романів про Гаррі Поттера. За сюжетом, другорядні герої саги в різний час ховали в лісах цього краю магічні артефакти або ховалися від переслідувачів. Не було зрозуміло, чи це реальна країна або якась вигадана провінція магічного світу. Дуже довго Албанія асоціювалася у мене з небезпечної глушью. Але коли я туди приїхала, то побачила країну з привітними жителями, красивою природою і цікавою історією.

Історія Албанії

Експрес-інформація по країні

Албанія (Республіка Албанія) – держава в західній частині Балканського півострова, на узбережжі Адріатичного та Іонічного морів.

Прапор



Герб



Столиця – Тирана

Найбільші міста: Тирана, Шкодер, Вльора, Дуррес, Эльбасан

Форма правління – Парламентська республіка

Територія – 28 748 км2 (139-я в світі)

Населення – 3 млн чол. (130-я в світі)

Офіційна мова – албанська

Релігія – мусульманство, католицизм, православ’я

ІЛР – 0,733 (85-я в світі)

ВВП – $13,2 млрд (126-я в світі)

Валюта – лек

Межує з Сербією, Чорногорією, Македонією, Грецією

Історія Албанії веде свій початок ще з античної епохи. Однак та країна, яку ми знаємо зараз, мало що успадкувала від того періоду. А ось правління Енвера Ходжі, який керував державою з 1941 по 1985 роки, так вплинуло на обстановку в Албанії, що вона досі залишається на задвірках туристичного світу. Перші кілька років діяльності диктатора ознаменувалися для країни економічним підйомом, індустріалізацією, повальним збільшенням грамотності населення. Але через деякий час Албанія стала розривати дипломатичні відносини з різними країнами, занурюючись в міжнародну ізоляцію.

До сімдесятих років країна залишилася без союзників, з нестабільною економікою і бідним населенням. І чи то з-за особистої параної, то за бажання пояснити внутрішні проблеми держави підступами ворогів, Енвер Ходжа запровадив масове будівництво бетонних бункерів. За різними підрахунками, на всій території Албанії налічується від 600 до 900 тисяч. Частина з них були знесені, але більшість так і стоять там, де були побудовані, ставши символом Албанії. Демонтаж коштує дорого, тому багато місцевих жителів або переробляють бункери під свої потреби, або обсаджують їх деревами навколо, маскуючи. Так що коли їдеш по країні на автомобілі, то треба дуже сильно вдивлятися, щоб знайти бетонований вогневу точку.

Поки будували бункери, інша інфраструктура Албанії руйнувалася. Дороги не будувалися, а на тих, що були, були відсутні дорожні знаки та покажчики. Вважалося, що відсутність вказівних табличок має дезорієнтувати ворога, який нападе на країну. Мовляв, місцеві і так спитають, куди їм проїхати, а чужинцям нічого знати, де знаходиться столиця і інші важливі об’єкти.

Також албанців було заборонено купатися в морі, з берегів якого очікувався десант іноземних загарбників. Про такі «дрібниці» на кшталт заборони релігії і репресії проти інакомислячих взагалі говорити не доводиться. Вони були самою собою зрозумілими для багатьох тоталітарних держав того часу.

Дороги в Албанії

Все поступово почало змінюватися в 1985 році. Енвер Ходжа помер, а його наступники усвідомили безперспективність політики ізоляції і почали співпрацювати з сусідніми державами. Кордони відкрилися, албанці поїхали на заробітки в Європу, на дорогах країни з’явилися «мерседеси»… До цього моменту їх було близько 700 на всю країну і водила їх виключно партійна верхівка. Не дивно що зараз для середньостатистичного місцевого новенький або не дуже «мерс» є показником успіху. При цьому нормальна картина, коли на дорозі по сусідству їдуть наворочена іномарка і старенька бричка з осликом.

Ціни на покупку машини в Албанії стартують від 500 євро. Придбання привабливу, тільки покидати межі країни на ньому не рекомендується: при перетині кордону цілком може виявитися, що ваш автомобіль числиться в угоні. Окрема тема мандрівки – правила дорожнього руху в Албанії. Їх там немає в нашому загальноприйнятому розумінні. Дорожні знаки тут з’явилися тільки в дев’яностих роках, культури водіння, в епоху масового заборони авто, було просто не на чому формуватися.

Албанські водії та пішоходи сприймають «зебри» і світлофори скоріше як предмети пейзажу, геть ігноруючи ПДР. У столиці Албанії Тирані, ще спостерігаються якісь спроби слідувати загальносвітових правил. А в маленьких містах деколи навіть немає позначених місць для пішохідних переходів. Правда там і трафік не такий сильний, тому гуляючи на своїх двох можна пересуватися де завгодно і як завгодно. А ось автомобілістам бажано завжди залишатися напоготові і не перевищувати швидкість.

Ціни в Албанії

Ціни не вище (а то і нижче) українських. Наприклад, кілограм черешні на ринку можна купити в межах одного євро.

Як дістатися?

Чартерні авіарейси привозять відпочиваючих на морські курорти Саранді і Дурреса, з сусідньої Чорногорії організовуються автобусні екскурсії.

Тірана — столиця Албанії

Спочатку всі маршрути (як наземні, так і повітряні) ведуть у столицю – Тирана. Головне місто Албанії не особливо багатий на туристичні визначні пам’ятки. Пам’ятник національному герою Скандербергу будівля опери в стилі соцреалізму, мечеть Хаджі-Эфем-Бей… Всі ці місця знаходяться в безпосередній близькості один від одного на центральній столичній площі. До речі, тут дійсно починаєш розуміти, який албанці гостинний народ. Залишити стільки точок з незапароленным вай-фаєм в одному місці могли тільки дуже доброзичливі люди.

Від Тирани не треба очікувати чогось особливого, але обходити її увагою теж не варто. Центр міста досить чистий і доглянутий, прокладені доріжки для велосипедистів. Фасади будинків (нехай і з зовнішньої сторони) пофарбовані в яскраві кольори – така була ініціатива одного з мерів міста, щоб люди відчували себе веселіше.

Також у столиці Албанії я вперше побачила пам’ятка, яка виглядає унылей, ніж всі навколо: піраміда Енвера Ходжі, колишній «інтернаціональний центр культури», неабияк псує вигляд.

Круя — мила глибинка Албанії

Якщо хочеться дізнатися Албанію краще, треба їхати в маленькі міста. Наприклад, в Крую, яка розташована в тридцяти кілометрах від Тирани. У минулому вона була столицею князівства Арберия – першого етнічного формування державного албанців. Зараз це скромна албанська глибинка, де проживає 20 000 тисяч чоловік. Місто розташоване високо в горах, куди не кожна машина заїде. Тому щоб дійти до туристичних місць, доведеться попотіти.

Головна (і безкоштовно) пам’ятка Круї – руїни однойменної фортеці, зруйнованої в XV столітті. Шлях до неї йде через блошиний ринок, на якому можна придбати багато цікавих сувенірів за доступною ціною. Я, на жаль, не взяла з собою готівку, а кредитні картки не приймають. Розплатитися можна як у євро, так і в місцевих грошах — албанських леках. Обмінники є уздовж дороги, що веде в центр міста.

Від руїн фортеці відкривається чудовий вид на місто і Балканські гори. Кажуть що в гарну погоду з фортеці відкривається вид на Адріатичне море. Але навіть якщо вам не пощастить, вид зливаються з похмурим небом гір зачаровує сам по собі.

Можна побродити по вуличках Круї. У дворах вільно пасуться кури, на околицях міста запросто можна зустріти гріються, черепах і змій.

Деякі з них отруйні, так що акуратніше там. Але в загальному Албанія виявилася зовсім не такою страшною, який малювала її моє дитяче уяву.

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