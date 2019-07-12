Тіньова економіка України впала до рівня 2009 року

За даними Мінекономрозвитку, рівень тіньової економіки в 2018 році склав 30% від офіційного ВВП

У 2018 році рівень тіньової економіки становить 30% від офіційного ВВП, що на 2 процентних пункту менше показника 2017 року. Про це йдеться в звіті Міністерства економічного розвитку і торгівлі «Загальні тенденції тіньової економіки в Україні».

Порівнюючи аналогічні показники попередніх років, у міністерстві зазначили, що це найнижчий рівень, починаючи з 2009 року.

Усі методи, за допомогою яких відбувається оцінка рівня тіньової економіки, показали зниження її рівня, вказують автори дослідження.

Зокрема: метод «витрати населення — роздрібний товарообіг зафіксував зниження рівня тіньової економіки на 2 п. п. (до 46% від обсягу офіційного ВВП); електричний і монетарний методи показали зменшення рівня тіньової економіки на 1 п. п. кожен і становили відповідно 27% та 23% від обсягу офіційного ВВП; за методом збитковості підприємств, рівень тіньової економіки зменшився на 4 п. п. (ло 18% від обсягу офіційного ВВП)