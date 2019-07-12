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Нацгвардейца Марківа в Італії засудили до 24 років в’язниці

Нацгвардейця Віталія Марківа в Італії засудили до 24 років ув’язнення. Про це із зали суду повідомила кореспондент Hromadske.

Українців звинуватили у причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Роккелли в Донбасі в 2014 році.

Рішення суд оголосив без мотивувальної частини. Також Марківа зобов’язали виплатити компенсацію родині загиблого.

Італійські прокурори вважають загибель Роккелли умисним вбивством. За їх версією, перебуваючи на горі Карачун, Марків передав інформацію про місцезнаходження журналістів української армії.

Захист відкидав ці звинувачення, наполягаючи на тому, що журналісти перебували в зоні війни без розпізнавальних знаків і стали жертвами перехресного вогню.

Італійська сторона відмовилася від проведення слідчих дій на місці події, а також проігнорувала пропозиції України про створення спільної слідчої групи.

Раніше Марків вимовив останнє слово перед вироком.

Судовий процес у справі Марківа почався в липні 2018 року.

29-річного українця звинуватили у причетності до загибелі в Донбасі італійського фотографа Андреа Роккелли, російського перекладача Андрія Миронова і в спробі вбивства французького фоторепортера Вільяма Ругелона. Працівники мас-медіа і перекладач потрапили під обстріл 24 травня 2014 року в Слов’янська Донецької області.