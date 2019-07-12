Третина української економіки знаходиться в “тіні”

У 2018 році «в тіні” було грошей на рівні 30% від офіційного ВВП країни, а це на 2% менше в порівнянні з 2017 роком. Однак все ще йдеться про більш ніж трильйон гривень, що вдвічі більше міжнародних резервів України. Про це повідомляє 24tv.

Про це зазначено в щоквартальному звіті Міністерства економічного розвитку “Загальні тенденції тіньової економіки в Україні”.

Номінальний, тобто в фактичних цінах 2018 року, внутрішній валовий продукт в Україні склав 3 трильйони 558 мільярдів 706 мільйонів гривень.

У минулому 2018 році в тіньовій економіці оберталося 30% цих грошей, тобто щонайменше 1 трильйон 67 мільярдів 611 мільйонів гривень (за середньорічним курсом у 2018 – це понад 38 мільярдів доларів США; для порівняння — міжнародний резерв України в червні 2019 року досяг лише 20 мільярдів доларів).