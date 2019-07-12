Йде на Москву шаман проголосив нову систему влади в Росії

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У Читі відбувся мітинг, на якому виступив шаман Олександр Габушев, пішки йде до Москви. Як розповів кореспонденту «Росбалта» ведучий мітингу Стас Захаров, шаман оголосив про будівництво нової системи влади в Росії.

«На мітинг зібралося близько п’ятисот чоловік, що досить багато для Чити», — повідомив ведучий мітингу. За його словами, виступив шаман, який закликав до того, щоб вищим джерелом влади стали народні збори, сходи. Також Габушев вважає за потрібне вимагати відставки Путіна.

Стас Він уточнив, що в столиці Забайкалля тепер будуть створюватися нові суспільні структури. «Ми створили в Забайкаллі першу клітинку. До неї увійшли опозиційні партії, громадські активісти. Комірка буде домагатися створення громадських рад при губернаторі — тобто паритетного управління народу з владою», — зазначив громадський діяч.

Шаман Олександр Габушев має намір йти далі, щоб встановлювати таку систему по всій Росії. «У шамана — дуже потужна енергетика. Його журналісти мало не задавили, люди кидалися, обіймали його, кожен хотів доторкнутися до нього. Він тепер два дні відпочине і понеділок вранці піде по трасі на Улан-Уде. Там місцеві громадські активісти теж готують мітинг», — пояснив Стас Захаров.

На думку пана Габишева, нинішній президент Росії є демоном, якого треба повернути туди, де йому саме місце, тобто — в пекло. Для цього він збирається застосувати в Москві якісь свої шаманські навички, працюють проти демонів путінського типу.

Оскільки аби яке заклинання проти Путіна не спрацює, Габышеву потрібно отримати підживлення своїх магічних сил від людей і природи. Для цього він йде в Москву пішки! З Якутії! Це шість-сім тисяч кілометрів, я думаю.

Дорогою його вітають як героя. Люди з ентузіазмом слухають проповіді і міркування про добро, зло, сили темряви, сили світла і всякому такому. І я вам так скажу: шаман не справляє враження божевільного. Він явно знає, чого хоче, а також розуміє, як цього домогтися.

І ось тут є дуже важливий момент. Я вже кілька разів розповідав, що Путін живе в альтернативній реальності. Він справді вірить у потойбічні сили, чортів, в прокльони, в потужності, молитви, в заговори, обереги, у старців і жертвопринесення. Він вважає це реальністю. Ось Україну він реальністю не вважає, а це вважає.

Я вже втомився повторювати, що цим треба користуватися. Треба бити його тим, що для нього зрозуміло, тим, у що він вірить, і чого боїться. Всі зазвичай над цим сміються, але ось якутська шаман все зрозумів правильно. І я впевнений, що у нього шансів на успіх не менше, ніж у російської опозиції.

Так, можливо, танці з бубном Путіна в пекло моментально не відправлять, як це планує пан Габишев. Але вони дуже сильно зіпсують йому нерви й апетит. Він буде думати тільки про те, що прокляття вже нависло над ним. Він буде себе мучити недовірливістю, ходити до священиків і чаклунів, проводити ритуали захисту і всяке таке. Для людей, які вірять в такі штуки, це дуже серйозно.

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