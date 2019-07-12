Для новосибірських військових закуповують тисячі пачок «Доширака» за завищеною ціною

У Новосибірську АТ «Воєнторг-Схід» (структура Міноборони РФ закупить партію локшини і пюре «Доширак» для продажу військовим на Шиловском полігоні.

Як повідомляє «Тайга.інфо», буде закуплено 4,8 тис. локшини зі смаками яловичини і курки, 2,4 тис. «грибних» — в тарі, ще стільки ж-без тари, а також 2,4 тис. пачок зі смаком бекону. Крім того, закуповується 3,6 тис. банок пюро з яловичиною і куркою.

Підрядником виступить ТОВ «Соломон Розвиток 2025», сума закупівлі — 720 тис. рублів. За підрахунками видання, такий же замовлення в інтернет-магазині «Соломон» обійшовся б всього 689 тис. рублів.