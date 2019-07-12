Французькі онкологи знайшли зв’язок між солодкими напоями і раком

Результати нового великого дослідження, присвяченого цій проблемі, опубліковані в британському медичному журналі BMJ. Протягом дев’яти років (2009-2018) французькі онкологи аналізували показники роботи організму у 101 257 дорослих французів (21 відсоток з них чоловіки, 79 – жінки). Насамперед дослідників цікавило, якою мірою учасники експерименту вживають солодкі напої і як це пов’язано з виникненням ризику розвитку раку, включаючи рак молочної залози, товстої кишки і простати.

Вчені врахували різні фактори, відповідальні за проблеми зі здоров’ям у кожного конкретного респондента: вік, стать, сімейну історію, куріння, рівень фізичної активності і т. д.

Дослідження показало, що збільшення споживання солодких напоїв на 100 мілілітрів було пов’язане з підвищенням ризику розвитку будь-якого виду раку на 18 відсотків та підвищенням ризику раку молочної залози на 22 відсотки.

Витиснемо цукор з раціону!

Експрес-інформація по країні

Франція (Французька Республіка) – держава в Західній Європі.



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Столиця – Париж

Найбільші міста: Париж, Марсель, Ліон, Тулуза, Ніцца

Форма правління – Президентсько-парламентська республіка

Територія – 674 685 км 2 (48-я в світі)

Населення – 64,5 млн осіб (22-я в світі)

Офіційна мова – французька

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,888 (22-я в світі)

ВВП – $2,829 трлн (6-я в світі)

Валюта – євро

Межує з Бельгією, Люксембургом, Німеччиною, Швейцарією, Монако, Італією, Іспанією,

Андоррою

Результати привели вчених до висновку, що обмеження споживання солодких напоїв може допомогти скорочення кількості випадків захворювання на рак серед населення.

Зв’язок вживання солодких напоїв з виникненням раку передміхурової залози і колоректального раку виявлена не була. Проте вчені припустили, що такий показник обґрунтований малою кількістю цих випадків ракових захворювань у учасників дослідження.

Наукове співтовариство Європи вже дало оцінку цієї масштабної роботи, охарактеризувавши її як добре проведену та надійну. Вони відзначили, що скорочення кількості цукру в нашому раціоні надзвичайно важливо.

Уряди розвинених країн вводять податки на цукор

За останні кілька десятиліть споживання цих некорисних напоїв зросла в усьому світі. Така їхня популярність призвела до масового розвитку ожиріння у дорослих і дітей, яке саме по собі збільшує ризик розвитку раку. Всесвітня організація охорони здоров’я давно б’є тривогу з цього приводу, рекомендуючи людям обмежувати щоденне споживання цукру до 25 грамів в день.

У відповідь на ці рекомендації влади багатьох розвинених країн, включаючи Великобританію, Бельгію, Францію, Угорщину та Мексику, ввели або збираються ввести податки на цукор з метою поліпшення здоров’я людей.

За матеріалами Reuters

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